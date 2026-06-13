Selektor svetskih prvaka Lionel Skaloni je iskoristio pravo da zameni povređenog igrača - krajnji rok 24 sata pre prve utakmice - i pozvao Markosa Senesija umesto Leonarda Balerdija.

Situacije po onoj našoj „dok jednom ne smrkne...“ dešavaju se, naravno, a štoperu Bornmuta je svanulo - na moru. Razgovor Senesija sa Skalonijem kamerom je snimila njegova devojka Kelsi Rouz Bauers, takođe fudbalerka, trenutno bez angažmana.

„O bože“, vrisnula je 22-godišnja Engleskinja u hotelskoj sobi i potom se bacila u zagrljaj Argentincu, oduševljena što će on ići na Mundijal, o kojem sve imate na ovom mestu. A i ona s njim.

To što su naprasno prekinuli odmor im, dabome, ne smeta.

- Vratili smo se iz Majamija. Došli smo na Ibicu da se opustimo i uživamo. A sad je Markos upravo pozvan! Za ovo smo se oboje molili, svaki dan je razmišljao o ovome - šaputala je u kameru Kelsi „Ruža“ dok je Senesi bio na vezi sa selektorom.

I nije to jedina lepa vest koju je doskorašnji saigrač Đorđa Petrovića i Veljka Milosavljevića doživeo ovog leta. Pre samo nekoliko dana 29-godišnji štoper, koji ima tri meča u dresu Argentinu (po jedan 2022, 2025. i 2026), potpisao je ugovor s Totenhemom.

„Gaučosi“ na čelu s Mesijem, čija bronzana žena sanja zlato, startuju 17. juna protiv Alžira, teško da će Senesi videti teren stadiona u Kanzas Sitiju pored Otamendija i Romera, ali nema veze, njemu je već svanulo...

Engleska Ališa Leman - čak su rođene istog dana, samo je Kelsi pet godina mlađa - doskora je bila zvezda Bornmuta. Stigla je među „trešnjice“ s proleća 2024. uz nestvarnu euforiju za devojku od tadašnjih 20. Objava na Iksu o dolasku štoperke je pregledana 22 miliona puta!

A kad nije u kopačkama, lepotica iz Ferema se bavi modelingom reklamirajući neke poznate brendove. Uživa i u putovanjima, voli more, plažu...