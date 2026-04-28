Bibars Natho završava na leto angažman u Partizanu. Borjan se posle derbija osvrnuo na Izrealca.

- Nisam obraćao pažnju na Natha. Nije me zanimao tokom njegovog boravka u Humskoj, mada je mnogo doneo Partizanu. Ipak, nije mogao spreči dominaciju Crvene zvezde - navodi golman Al Rijada Milan Borjan za "Žurnal".

Da li Natho u nekom parametru može da bude kao Saša Ilić?

- Najveća legenda Partizana je Saša Ilić. Za njega niko ne može da kaže ništa loše jer je crno-belima dao sve. Ne mogu se upoređivati njih dvojica. Da se tako nešto dogodilo Iliću mogao bih negativno da komentarišem. Ovako, ne znam šta je dobro doneo Natho Partizanu osim što je zaista odlično izvodio jedanaesterce. Natho nije ostavio dubok trag u klubu iz Humske.

Natho iz Partizana odlazi bez podignutog pehara, a ostaje da se vidi da li će još igrati ili je kraj karijere blizu...