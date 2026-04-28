"Imam, imam, nemam"... sećate se tih reči? Ako ste nekada sakupljali sličice onda vam je dobro poznata čuvena menjaža.

Sada već tradicionalno plato kod Terazijske česme uskoro će biti preplavljen ljudima od 7 do 77 godina i svi će biti tu sa jednim ciljem - da zamene duplikate i pronađu sličice koje im nedostaju.

Album i sličice za Svetsko prvenstvo 2026 su se pojavile i u Srbiji. Doduše, za sada je moguće samo poručiti kutiju preko interneta, ali se vrlo brzo očekuje i da pojedinačne kesice budu na kioscima i radnjama širom naše zemlje.

Panini, italijanski proizvođač sličica, vraća se na velika vrata nakon pauze tokom EURO 2024. UEFA je odlučila da promeni firmu koja se bavi ovim delom šampionata, ali je FIFA ostala dosledna tradiciji.

Najavljeno je da će pasti rekord po broju sličica kojih bi sada trebalo da bude čak 980. Ipak, Panini je smislio način da se one brže skupe tako što će u jednoj kesici biti po sedam sličica.

Koliko će koštati ovaj "luksuz"?

Može se reći da je poslednjih godina skupljanje sličica na neki način zaista postao luksuz jer su cene kesica sve veće, a sličica ima sve više i više.

Pored toga, više nije dovoljno samo skupiti sličice iz kesica već su tu određena pakovanja koja poseduju specijalne sličice bez kojih album nije popunjen. Tako je, recimo, za prethodne Evropsko prvenstvo, vladala pomama za specijalnim pakovanjima koja se brzo nestala sa trafika, te su preprodavci dizali cenu tih sličica i pokušavali da zarade. Panini će pokušati to da spreči.

Takođe, u priču je uključena i Koka-Kola jer se jedan broj sličica može nabaviti samo uz kupovinu flašica soka gde se na poleđini nalaze stikeri koji imaju posebno mesto u albumu.

Dakle, biznis je otišao na veći nivo i da... zaboravite obično skupljanje sličica jer to više nije baš tako.

Ako se, ipak, odlučite da skupljate sličice, cena jedne kesice u Srbiji biće 150 dinara. To u prevodu znači da vam je potrebno tačno 21.000 dinara da biste popunili album, ali... to je pod uslovom da nemate nijedan duplikat što je praktično nemoguće.

Dakle, spremite oko 300 evra da biste imali sve sličice na broju, a popunjen album u kolekciji.