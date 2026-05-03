Legenda Olimpijakosa i čuveni spiker, Statis Gavakis koji je godinama vodio utakmice crveno-belog kluba u dvorani "Mira i prijateljstva" kao i na stadionu "Jorgos Karaiskakis" preminuo je u 88. godini prenose grčki mediji.

Decenijama je njegov glas bio vodilja navijača Olimpijakosa i ujedinio je generacije navijača kluba iz Pireja. Mnogi Grci komentarišu i da je zbog njega dolazak na utakmice Pirejaca bilo posebno iskustvo.

Zbog toga se putem društvenih mreža oglasio i sam košarkaški klub Olimpijakos, koji je ostavio oproštajnu poruku od Statisa Gavakisa.

- Glas Olimpijakosa je utihnuo. Statis Gavakis, čovek koji je pratio glasom crveno-bele tri decenije, onaj koji je bio prisutan kod najvećih uspeha legendi, napustio nas je. Olimpijakosova porodica je u žalosti. Iskreno saučešće njegovoj porodici - napisali su iz Olimpijakosa.