MVP Evrolige Saša Vezenkov je predvodio Olimpijakos do prve pobede nad Monakom u sezoni sa 20 poena.



Nikola Milutinov, Evan Furnije i Kori Džozef su dali po 13, a Tajler Dorsi 11 poena. Milutinov je uz 13 poena imao i deset skokova.

Majk Džejms je bio najefikasniji u Monaku sa 19 poena, 15 je dao Alfa Dijalo, a 10 Džaron Blosomgejm.

Nemanja Nedović nije dao poen za osam minuta na terenu, uputivši samo jedan šut ka košu Olimpijakosa.

Naredni meč serije igraće se u četvrtak, takođe u Atini.

Plasman na Fajnal for obezbediće klub koji prvi stigne do tri pobede u seriji.