Užasne vesti dolaze iz Tihuane, meksičkog grada nadomak granice sa SAD. Iranci su odabrali da se tamo spremaju za utakmice u državi s kojom su zvanično u ratu, a nadomak njihovog kampa nađeno je beživotno telo.

Kako su preneli novinari AFP, koji su na severozapadu Meksika i videli su šta se dešava, u toku je istraga zbog leša koji je pronađen u fazi raspadanja u gepeku vozila. Reč je o kamionetu sa tablicama američke države Kalifornija.

Ono što je stvarni činilo gorim je da su temperature na severu Meksika nadomak 30. podeljka Celzijusove skale, pa je užasavajući miris privukao pažnju policijske patrole. Posle su došli i forenzičari u zaštitnim odelima.

- Po ispitivanju vozila našli su osobu umotanu u crnu kesu u gepeku. Bilo je tragova nasilja - reči su potparola tužilašva u Tihuani.

Iranci će prvu utakmicu odigrati u noći s ponedeljka na utorak protiv Novog Zelanda u Inglvudu, predgrađu Los Anđelesa. Taj meč G grupe na programu je od tri časa iza ponoći.