Bugarski fudbaler Janis Karabeljov govorio je o utiscima iz Malmea, gde je zimus prešao iz redova Partizana, za mizernih 75.000 evra.

Karabeljov u razgovoru za Meridian sport otkrio da se sa svojom porodicom kompletno preselio u Malme, gde mu se ne sviđaju trenutni vremenski uslovi.

"Sada smo se u potpunosti preselili iz Beograda u Švedsku, i živimo normalno. Sviđa mi se mir, ali je vreme baš loše. Iskreno sam tužan zbog toga. Pre neki dan sam šetao psa u devet sati i ruka mi se zaledila dok sam pričao na telefon. Početak maja, a tri stepena i nesnosan vetar. Ipak, nisam ovde zbog vremena, već zbog fudbala. Dok je to sve kako treba i dok je moja porodica srećna – nemam problem“, rekao je 30-godišnjak u razgovoru za Meridian sport.

Sa druge strane Karabeljovu odgovara što ga trenutno u gradu ne propaznaju, pa može gradom da šeta normalno.

"Malme sam obišao metroom i autobusom, nemam problem da idem javnim prevozom. Mogao sam da uzmem i taksi, ali volim osećaj nezavisnosti. Uđem u autobus, sedim sa ljudima i razgovaram. Tako idem i na trening. Ljudi me ne prepoznaju i drago mi je zbog toga, ne uživam u toj vrsti popularnosti“.

Karabeljov je u Partizanu proveo jesenji deo polusezone, gde je odigrao 27 utakmica i postigao dva gola.