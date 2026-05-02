Fudbaleri Bora na pragu su plasmana u Prvu ligu Srbije, a današnja pobeda bila je nešto što se ne viđa često.

Bor je prvoplasirana ekipa na tabeli Srpske lige Istok. Bili su aposlutni favorit u 24. kolu na svom stadionu protiv ekipe Rudara 2016, ali se niko nije nadao ovakvom rezultatu. Bor je slavio - 18:0.

Da, dobro ste pročitali. Lider na tabeli je nemilosrdno "pregazio" poslednjeplasiranu ekipu na tabeli koja se definitivno seli u četvrti rang. Pavle Obradović i Ognjen Krneta su čak po pet puta tresli mrežu protivnika, dok je Đorđe Colić postigao jedan gol manje. U strelce su se upisali i Danijel Zlatković koji je postigao dva gola, a po gol su postigli Rastko Nikolić i Nikola Tričković.

Bor sada ima 62 boda, čak 18 više od Brzog Broda koji ima i utakmicu manje. Samo se čeka trenutak kada će Bor i zvanično postati novi član Prve lige Srbije.