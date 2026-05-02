Ovakav ishod praktično je ugasio sve nade Napolitanaca u borbi za titulu.

Meč je otvoren pokušajem Skota Mektomineja, koji je zapretio sa ivice kaznenog prostora, ali je njegov udarac izblokiran. Odmah potom usledila je velika prilika za domaće, Anastasios Duvikas je izašao sam pred Vanju Milinkovića-Savića, uspeo da ga zaobiđe, ali je potom loše reagovao i propustio stopostotnu šansu.

U nastavku prvog poluvremena viđeno je nekoliko pokušaja na obe strane, ali bez konkretne završnice. Najopasniji po gol Koma bio je upravo Mektominej, koji je zapretio i glavom posle kornera, ali je lopta završila preko prečke.

Napoli je imao još jednu dobru situaciju preko Alisona Santosa, koji je loše reagovao u završnici akcije, dok je na drugoj strani Smolčić pokušao glavom, ali nije bio precizan. Do kraja prvog dela igre, istakao se i Milinković-Savić, koji je odbranio još jedan pokušaj Dija i sačuvao mrežu.

Drugo poluvreme donelo je sličan ritam, mnogo borbe, ali malo pravih prilika. Beleži se pokušaj Karlosa za Komo, kao i situacija u kojoj je Rasmus Hojlund pao u kaznenom prostoru domaćih, ali sudija nije pokazao na belu tačku.

Najbolju priliku za Komo u nastavku propustio je Diao u 60. minutu, kada je glavom poslao loptu preko gola posle centaršuta sa leve strane. Samo nekoliko minuta kasnije zapretio je i Martin Baturina, ali je Milinković-Savić još jednom bio na visini zadatka.

Napoli je najbliži pogotku bio u završnici susreta. U 80. minutu Mektominej se našao u odličnoj poziciji, ali nije uspeo da savlada golmana iz trka, dok je Mateo Politano četiri minuta kasnije snažnim udarcem sa distance pogodio stativu.

Do kraja nije bilo promene rezultata, pa je duel završen bez pogodaka. Napoli je ovim kiksom definitivno ostao bez šansi da se umeša u borbu za šampionsku titulu.