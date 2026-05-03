U saopštenju SAS se podseća da je pre desetak dana na sastanku Saveta Evropske atletike, koji je održan u Birmingemu, odlučeno da Šlezija bude domaćin EP od 3. do 8. juna 2028. godine. Za organizaciju EP 2028. kandidat je bio i glavni grad Srbije.



- Beograd je pre mesec dana odustao od kandidature. Specijalizovana izložba Ekspo, koja je na programu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, prioritet je za Srbiju. Ugostićemo predstavnike više od 130 zemalja. Veliki su zahtevi, pa atletski stadion nije mogao da bude izgrađen u roku koji sam 2024. najavio - izjavio je Branković, preneo je SAS.

- Uslov je bio da se 2027. takmičimo na to objektu. To je, da tako kažem, normalno, jer ne sme ništa da se rizikuje s obzirom da je velika sportska manifestacija u pitanju. Već je značajno priznanje što smo ušli u kandidaturu bez stadiona koji ispunjava oštre kriterijume. Stekli smo veliki kredibilitet kao organizatori prvenstava Evrope i sveta u dvorani, najboljih do sada i odatle prilika koju smo dobili. Nažalost, nismo ispunili šta je potrebno i Šlezija je ostala jedina - dodao je Branković, koji je i član Saveta Evropske atletike.



Predsednik SAS je objasnio zašto je Beograd povukao kandidaturu za domaćina EP 2028. godine.



- Povlačenje kandidature učinjeno je po dogovoru s državnim vrhom Srbije. U istom razgovoru odlučeno je da se prijavimo za 2032. Odmah posle Ekspa atletski stadion bio bi započet. Biće gotov do 2028. godine, najkasnije za 2029. Dovoljno je godinu i po za izgradnju, pa ako Bog da, može i 2027. da se završi - izjavio je Branković.



Branković je rekao zašto je odlučeno da se Beograd ne kandiduje za domaćina EP 2030.

- Već su tu tri jaka grada - Brisel, Helsinki i Cirih. Prva dva imaju izgrađene ili rekonstruisane olimpijske stadione, a treći čuveni miting - podsetio je predsednik SAS.



Branković je naveo da je uveren da će Beograd biti domaćin EP 2032.

- Odmah posle pisma kojim smo obavestili Evropsku atletiku da odustajemo od 2028. poslali smo ono o namerama za 2032. Sledeće godine je Izborna skupština Evropske atletike. Očekivano je da Dobromir Karamarinov ostane predsednik, a ja član Konsila. Imamo izvanrednu saradnju, jer je on pre mene bio predsednik Balkanske atletike, koja broji 21 članicu, a svima odgovara da neko od nas bude organizator pa imamo praktično obezbeđenu polovinu svih glasova s kontinenta. Uveren sam da ćemo 2032. gledati kako Angelina Topić, Adriana Vilagoš u punoj snazi osvajaju zlatne medalje i predvode novu generaciju ka evropskom i svetskom vrhu - zaključio je Branković.