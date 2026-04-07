Kako se navodi, maraton će ostati disciplina na svetskim prvenstvima u atletici 2027. i 2029. godine, a zatim će biti izdvojen.



Dodaje se i da će Atina biti domaćin prvog Svetskog prvenstva u maratonu, koji bi se održavao svake godine naizmenično za muškarce i žene.

Predsednik Svetske atletike Sebastijan Kou izjavio je da je oduševljen da što će se prvo Svetsko prvenstvo maratonu održati u Atini na mestu gde je nastala "ova kultna disciplina".

- Nema mnogo događaja u sportu koji imaju težinu kao maraton. On je test najviših performansi i izdržljivosti. Ovo je prilika da se stvori globalna proslava maratona u okruženju koje poštuje njegovo nasleđe - rekao je Kou.