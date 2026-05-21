Karlos Švanke, novi trener Odbojkaškog kluba Crvena zvezda, ima više nego zanimljivu biografiju.

Brazilski stručnjak biće prvi strani šef na klupi jednog od najvećih naših klubova, a tokom karijere radio je širom sveta. Švanke je rođen 5. maja 1974. godine i nekada je pokrivao poziciju srednjeg blokera. Trenersku karijeru je započeo 2007. godine kao asistent, a u Zvezdu stiže iz katarskog Al Rajana. Prethodno je radio u rodnom Brazilu, Švajcarskoj, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu i Kuvajtu.

Bio je pomoćni trener u reprezentaciji Brazila, a vodio je samostalno Meksiko i Bahrein. Jednom je kao glavni trener predvodio selekciju Brazila pošto je slavni Renan Dal Zoto tada, 2021. godine, bio zaražen korona virusom. Sa nacionalnim timom osvojio je Ligu nacija u Riminiju

Karlos je nekadašnji reprezentativac Brazila i učesnik Olimpijskih igara u Atlanti 1996. godine, dok se u trenerskom poslu znatno više ostvario osvojivši mnoštvo trofeja, naročito na Bliskom istoku.