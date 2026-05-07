Vreme promena na "Marakani". Odbojkaški klub Crvena zvezda u istom danu ostao je bez trenera Ivice Jevtića, ali i kapitena ekipe Nikole Petrovića.

Klub se oglasio zvaničnim saopštenjem na društvenim mrežama.

- Smena na čelu seniorke skipe, posle tri sezone i osvojene Superlige i Superkupa, OK Crvena zvezda i glavni trener Ivica Jevtić su sporazumno raskinuli ugovor. Kao glavni trener vodio je ekipu do titule u Superligi u sezoni 2023/2024, dok je u sezoni 2024/2025 osvojio i Superkup, pored toga ostaće upamćene i sjajne igre u evropskim takmičenjima - napisali su u objavi.

I to nije sve… Moraće na Marakani da traže i novog lidera u timu.

- Pored Ivice opraštamo se i od kapitena Nikole Petrovića, koji se treći put vratio da pomogne Crvenoj zvezdi u borbi za odličja. Klub duguje veliku zahvalnost obojici za sve trofeje i titule u kojima su nas obradovali i želimo im mnogo sreće u nastavku karijere.