Jedan od najpopularnijih MMA boraca u regionu, Tomislav Tomo Spahović, ovih dana boravi u Beogradu u sklopu promocije FNC 31, gde će nastupiti u borbi protiv Valerija Atanasova iz Bugarske 30. maja u Beogradskoj areni.

Spahović u karijeri ima skor od 11 pobeda i osam poraza u profi karijeri, dok je Atanasovu ovo četvrta profi borba, a na prethodnoj mu je prekinut perfektan skor protiv Andresa Ramosa i sada ima 2:1.

Spahović je posetio Marakanu i MMA klub Crvena zvezda, gde trenira i njegov prijatelj Darko Stošić, koji je član crveno-belih.

Na Instagramu je podelio i fotografiju sa drugim članovima MMA kluba Crvena zvezda, a crveno-beli su zahvalili MMA borcu iz BiH na dolasku i na tome što je podelio znanje sa njihovim najmlađim članovima.

- Tomo "Zver" Spahović! Velika čast i zahvalnost na nesebičnom deljenju znanja novim generacijama sportista - stoji u objavi MMA kluba Crvena zvezda.