Predstavnici FIBA, NBA i Evrolige sastali su se u sedištu FIBA, gde su održani razgovori o budućnosti evropske košarke i mogućnostima zajedničke saradnje.

Sastanak je održan iza zatvorenih vrata, a FIBA je obavestila javnost o njegovom ishodu veoma kratkim saopštenjem.

- Predstavnici FIBA, NBA i Evrolige sastali su se danas u sedištu FIBA u Mijesu, u Švajcarskoj, gde je održan konstruktivan dijalog o budućnosti evropske košarke i potencijalnim mogućnostima za dalju saradnju. Sve tri strane su se dogovorile o nastavku razgovora u predstojećim nedeljama - stoji u saopštenju.

Naredni sastanci mogli bi da budu ključni za oblikovanje budućnosti evropske klupske košarke, koja se već godinama nalazi između različitih interesa i struktura.