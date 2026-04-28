Fudbaler MIlana je operisan u Milanu nakon što je u sudaru sa igračem Juventusa Manuelom Lokatelijem zadobio prelom jagodične kosti.

Hirurška intervencija je bila neophodna, a Modrić je završio klupsku sezonu. Hrvatski navijači su se zabrinuli da bi kapiten mogao da propusti Mundijal, a sada "Jutarnji list" donosi detalje iz prve ruke.

Modrić se javio hrvatskom mediju i kroz šalu istakao da taman ima vremena da se odmori i osveži za Svetsko prvenstvo. Tako je Luka smirio navijače, a sada ga očekuje rehabilitacija koja će trajati nekoliko nedelja.

Prve vesti nagoveštavaju da bi Modrić trebalo da bude spreman za Mundijal koji počinje sredinom juna i ako sve bude po planu, četvrti put u karijeri će igrati na najvećem fudbalskom takmičenju na svetu. Prvi put je zaigrao u Brazilu 2014. godine, kada je Hrvatska ispala u grupi, da bi potom 2018. u Rusiji i 2022. godine u Kataru predvodo "vatrene" do drugog, odnosno trećeg mesta.

Podsetimo, Hrvati će igrati u grupi L sa Engleskom, Panamom i Ganom.