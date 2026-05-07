MMA sport se menja iz godine u godinu... Jasno je da mečeve ne prodaje samo kvalitet borbe, već sve ono što se dešava oko meča. Jednostavno je, ako je "mržnja" među borcima veća, prodaće se više karata...

Regionalne organizacije su napravile veliki posao na osnovu "hajpa" i loših odnosa među borcima. Od Vase Bakočevića i Kroate Barija, preko Mirana Fabijana, pa sve do Džokera Ilića. Sve je to legitiman put, ali...

Ima i onih koji sve rade na drugačiji način. Može i bez uvreda, teških reči i prozivki. Dokaz za to je Ognjen Mićović! Van rigan blag, fin i vaspitan mumak, a u okatagonu nemilosrdni udarač, egzekutor koji nema milosti za protivnike.

On važi za jednog od zanimljivijih mladih boraca iz Srbije na regionalnoj MMA sceni. Poznat je po agresivnom stilu borbe, čvrstom gardu i velikoj energiji koju unosi u mečeve. Tokom karijere nastupao je na domaćim i regionalnim priredbama, gde je privukao pažnju publike zbog atraktivnih završnica i borbi bez kalkulisanja.

Mićović je deo nove generacije srpskih MMA boraca koja pokušava da se probije ka većim evropskim organizacijama.

Ljubitelji borilačkih sportova često ga izdvajaju kao borca koji ne beži od razmene udaraca i koji ulazi u mečeve sa velikim samopouzdanjem.

Njegov put kroz MMA nije bio lak, imao je problema sa povredama, ali je pokazao koliko je dobar.

Ima tri pobede u profi karijeri, a bio je i kapiten MMA reprezentacije Srbije... Može se reći da je Ognjen "dobri dečko MMA sporta", a pred njim je baš velika karijera. Znači, može i tako...