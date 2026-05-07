- Kako mi nije žao?! Mene duša boli i sada za njim! Mislim da je on ne najbolji igrač Crvene zvezde, već najbolji fudbaler sa srpskim pasošem danas na planeti. Džaba, kad on ne može u svojoj glavi da shvati šta su njegove obaveze. I dan danas, ne shvata. Evo, da sednem sa njim, on bi meni rekao da ne zna gde je pogrešio - rekao je Terzić za "Kurir".

- Druže, da li ti imaš odnos prema poslu kao Kristijano Ronaldo, pitam ga. Samo mi to objasni. Pitam ga... Koliko dnevno treniraš? Koliki ti je intenzitet treninga? Kako se hraniš? Koliko spavaš? Stavi sebe u okvire radnih navika Ronalda. Što je Ronaldo bolji igrač od Radonjića? Pogledaj brzinu, tehniku, šut... Nema razlike. Ali, Ronaldo ima zdraviju glavu. Samo. Žao mi je... Žao. I dalje mislim da je Radonjić mogao da bude šesta Zvezdina zvezda. Ali, nije samo fudbalski kvalitet ono što igrača čini velikim. On ima 30 godina, a mi pričamo da je on samo talenat.

Jasno je da Radonjić odlazi na kraju sezone, jer mu na "Markani" neće biti ponuđen novi ugovor. Bilo je blistavih momenata, ali drugi mandat u Zvezdi ostaće upamćen po problemima. Mučio se sa povredama, ali i sa ponašanjem. Radonjić je suspendovan već neko vreme i nije ni uz prvi tim Zvezde.

Radonjić je igrao za mnoge klubove, ali čini se da nije pokazao ni delić onoga što je mogao. Vremena je sve manje, a ostaje da se vidi da li će moći da preokrene sve u svoju koristi...