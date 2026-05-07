Crno-beli su uputili saučešće. Legendarni košarkaš Vladimir Cvetković, kao i dugogodišnji generalni sekretar u FK Crvena zvezda, preminuo je u četvrtak u 84. godini.

-Povodom smrti legendarnog košarkaša i sportskog radnika Vladimira Cvetkovića, KK Partizan izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svim poštovaocima lika i dela velikog Cveleta - stoji u poruci crno-belih.

Bivši član Crvene zvezde, u kojoj je proveo celu karijeru, bio je osvajač četiri srebrne medalje sa Jugoslavijom, na Svetskim prvenstvima 1963. i 1967, Olimpijskim igrama 1968, te Evropskom prvenstvu 1969. godine.

U fudbalskom klubu je bio jedan od tvoraca čuvene generacije iz 1991. godine, koja se popela na krov Evrope i osvojila Kup evropskih šampiona.