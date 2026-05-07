Luka Dončić ne igra od drugog aprila. Slovenački košarkaš ima problem sa povredom zadnje lože, a njegov oporavak je privukao veliku pažnju američke javnosti.

Priča se o tome zašto je as Los Anđeles Lejkersa išao u Španiju, kada je u prvi mah bilo očekivano da će terapije imati u Nemačkoj?

Pretpostavlja se da su mu Lejkersi dozvolili da ode, pa je Dončić bio u Madridu, gde ima kuću, a stigao je i da pogleda utakmicu Evrolige između njegovog bivšeg kluba Reala i Crvene zvezde zajedno sa Novakom Đokovićem.

Navijači su bili gnevni na Dončića koji je morao da se oglasi.

- Otišao sam u Španiju na PRP terapiju (terapija plazmom bogatom trombocitima, prim. aut.). Svi znaju da je Španija jedna od najboljih zemalja za to... Znam i verujem mnogim ljudima iz Španije. Razlog zašto sam toliko dugo bio tamo jeste to što su mi bila potrebna četiri dana između svake terapije. Uradio sam to četiri puta. Zato sam ostao duže - naglasio je Dončić.

Lejkersi su bez njega uspeli da eliminišu Hjuston, ali se čini da nemaju šanse protiv aktuelnog šampiona Oklahome, koja je povela sa 1:0 u polufinalu Zapada. Svi se pitaju hoće li se Dončić vratiti na teren u ovoj seriji.