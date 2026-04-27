Luka Dončić je po ko zna koji put oduševio javnost.

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa se ponudio da plati kaznu svom saigraču Adu Tijeru. Mladi košarkaš je novčano kažnjen zbog incidenta koji se dogodio pred kraj duela plej-ofa protiv Hjustona, kada je razmenio nekoliko reči sa Eron Holidejem.

U njegovu zaštitu je stao i Lebron Džejms koji je bio besan zbog odluke sudija, dok je Markus Smart ovaj incident opisao kao "smešan".

Potez Dončića je vredan svakog poštovanja, a nema sumnje da će dosta značiti mladom košarkašu, koji je tek na početku svoje NBA karijere.

Podsetimo, Lejkersi vode 3:1 u seriji protiv Hjustona i nedostaje im još jedna pobeda kako bi prošli u polufinale Zapada.