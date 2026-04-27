Prednost Junajtedu doneo je Kazemiro golom u 11. minutu, a vođstvo je uvećao Benjamin Šeško pogotkom u 43. minutu.



Konačan rezultat postavio je vezista Brentforda Matijas Jensen pogotkom u 87. minutu.



Mančester junajted je treći na tabeli sa 61 bodom, dok je Brentford, koji je večerašnjim porazom prekinuo svoj niz od pet uzastopnih remija u Premijer ligi, deveti sa 48 bodova.



Mančester junajted će u narednom kolu dočekati Liverpul, dok će Brentford u Londonu biti domaćin protiv Vest Hema.