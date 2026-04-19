Činilo se da je gotovo, ali... Ipak, navijači tima iz Kalifornije sa nestrpljenjem čekaju povratak Slovenca na teren usled povrede koju je zaradio neposredno pred početak plej-ofa.

Stigle su najave kada bi to moglo biti – prognoze kažu da se može očekivati između treće i četvrte utakmice u seriji sa "raketama".

Četvrta utakmica, koja bi po prognozama mogla da mu bude prva posle oporavka, igra se 27. aprila u Hjustonu.

Naravno da ni tada Dončić ne bi igrao punim intenzitetom, pa će Lejkersi u zavisnosti od razvoja rezultata serije kontrolisali njegovu minutažu i potpuni povratak.

Kada je u pitanju Ostin Rivs, njegov povratak sigurno neće biti pre maja, ali još uvek nema preciznih procena oko datuma.