Etiopljani Gudeta Gada Gemsisa i Eden Dadi Alemu pobednici su 39. Beogradskog Powerade maratona, koji je danas održan u glavnom gradu Srbije.

Gemsisa je postavio novi rekord staze - 02:09:11. Drugo mesto osvojio je Makedonac Dario Ivanovski (02:09:35), a treće Kenijac Johana Erot (02:09:55). Alemu je zabeležila vreme 02:30:22, ispred Kenijki Rut Čepkoč (02:31:07) i Karoline Čebiči (02:31:21). U glavnoj trci učestvovalo je 2.350 takmičara, a ukupno 14.500 iz 79 zemalja.

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš izjavio je danas da je prezadovoljan kako je protekla trka:

- Jedna najvažnija stvar koju smo dobili danas – mislim da zaista svi treba da budemo ponosni na ono što smo uradili. Najavljivao sam fantastičnu trku afričkog šampiona. Takođe, Dario je ovde kao domaćin i tako je i prihvaćen. To je ono, osećaj… Videli ste i na YouTube-u kakva je reakcija publike bila. Isti čovek trči jedno od najboljih vremena. U Sevilji je jedino trčao brže nego u Beogradu.

A znate šta znači 29–30 u Beogradu, koji nije ravna staza, gde mora mnogo toga da se rešava.

Ovo je jedna najlepša najava onoga što nas čeka narednih godina. Gde svi treba da budemo ponosni na tog čoveka. Da sledeće godine možemo da očekujemo novi rekord Evrope u Beogradu. I da budemo ponosni na ono što se desilo u ova dva dana. S druge strane, ogromna zahvalnost svakom pojedincu koji je stajao iza ove manifestacije.

O konfiguraciji staze

- Mislim da ova manifestacija, svakom pojedincu koji je ovde ispred mene iz ugla medija, koji ste svaki put uz nas, pokazuje da svi zajedno kao tim stvaramo magiju na ulicama grada svakog proleća. I to nam je plan.

- S druge strane, zahvaljujem se svakom heroju – trkaču koji je danas izašao na stazu, koji je imao humanitarnu misiju da pomogne osobama sa invaliditetom, kao deo svih trčanja Beogradskog maratona tokom godine. Mislim da treba da nastavimo u tom smeru – da pokažemo da smo ljudi, da pokažemo empatiju prema svima, da se okrenemo jedni drugima, da budemo podrška, a ne prepreka. To je možda i glavna poruka i zaključak ovog proleća. Hvala svima još jednom i čestitke celom timu koji je napravio magiju.