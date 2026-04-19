Pavle Mirović (19) autistični i neverbalni momak iz Beograda je juče istrčao polumaraton u Beogradu.

Pavle je postigao vreme od sat sata i 59 minuta i tako oborio lični rekord na teškoj stazi sa velikim usponima.

On je jedini momak sa autizmom u Srbiji koji trči polumaratone i to u regularnoj konkurenciji. Njegov trener Desko Gajić iz kluba Trkač 011 smatra da su pred Pavlom jos bolji rezultati.

Uz Pavla je trčao i njegov sparing partner Branko Hrnjaz.

Pavle je i zvanični prvak Srbije u paraatletici na 5.000 metara.