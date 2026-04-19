Beograd je još jednom poslao moćnu sliku u svet! Prvi put je Beogradski maraton održan u dva dana, a trkači su potpuno opravdali očekivanja. Videli smo i rekorde, a Makedonac Dario Ivanovski napravio je veliko iznenađenje kada se popeo na drugo mesto.

Isprobana je i nova trasa, a sve ovo je uvertira za sledeću godinu i važne trkačke događaje u Srbiji.

11.12 - Proglašeni su pobednici, maraton je i ove godine opravdao očekivanja!

11.05 - Uskoro će biti proglašenje pobednika.

10.38 - Alemu je zabeležila vreme 02:30:22, ispred Kenijki Rut Čepkoč (02:31:07) i Karoline Čebiči (02:31:21).

10.32 - Alemu Dadi Eden je šampionka 39. Beogradskog maratona!

10.28 - Oduševio je Dario Ivanovski sve u Beogradu, dobio je jake ovacije:

10.13 - Dario Ivanovski je završio na drugom mestu!

10.12 - Kakva pobeda! Takmičar iz Etiopije Gemisis Gudeta Gada oborio je rekored i stigao do trijumfa!

10.05 - Dario Ivanovski je sada na drugom mestu, još malo je ostalo do cilja!

09.47 - Bori se Dario Ivanovski, na sedam kilometara do kraja cilja još uvek je u prvoj grupi.

09.20 - Jedan trkač je sve izenadio! Dario Ivanovski je u prvoj grupi sa trkačima iz Kenije, posle 25 kilometara ostao je među sedam!

Ovaj događaj je ujedno test takmičenje i generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. u godini obeležavanja velikog jubileja Beogradskog maratona – 40 godina postojanja.

Trasa maratona dugog 42,195 kilometara predstavlja najširi i najzahtevniji krug kroz Beograd i obuhvata Makedonsku, Svetogorsku, Takovsku, 27. marta, Kraljice Marije, Bulevar kralja Aleksandra i Beogradsku ulicu, nakon čega trka ide Nemanjinom ulicom ka Savskom trgu i Karađorđevoj, pa dalje prema Zemunskoj i Zemunskom putu. Staza se nastavlja Bulevarom Vudroa Vilsona i Bulevarom vojvode Mišića, preko Mosta na Adi, zatim kroz Novi Beograd preko Bulevara heroja sa Košara, Bulevara Crvene armije, Đorđa Stanojevića i Omladinskih brigada, kao i Bulevara Zorana Đinđića i Bulevara Mihajla Pupina, uključujući Ulicu Ušće i Bulevar Nikole Tesle. Nakon toga trasa vodi kroz Aleksinačkih rudara i Džona Kenedija, pa se ponovo vraća kroz Karađorđevu i Glavnu ulicu, Bežanijsku, Vrtlarsku, 22. oktobra i Aleksandra Dubčeka, zatim preko Pariske komune, Narodnih heroja i Milutina Milankovića. U završnom delu staza prolazi Tošinim bunarom, Zemunskom, Vojvođanskom, Nehruovom, Gandijevom i Jurija Gagarina, kao i Milentija Popovića i Brankovim mostom, pa preko Pop Lukine, Gavrila Principa i Koče Popovića, zatim ponovo kroz Cara Dušana, Džordža Vašingtona i Bulevar despota Stefana, da bi se završila na Trgu republike.

08.00 - POČEO JE BEOGRADSI MARATON!

07.20 - Beograd će danas poslati najlepšu moguću sliku u svet.

07.05 - Od 8 časova startuje maratonska trka u okviru 39. Beogradskoj maratona. Staza je duga 42 kilometra, a tokom vikenda se očekuje učešće oko 14.500 takmičara iz 79 država. Ujedno trkom kroz ulice prestonice Srbije započinju i "Dani porodice".