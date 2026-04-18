Kenijci Frensis Abong Kumva i Valentina Džebet pobednici su i novi rekorderi polumaratonske trke održane u okviru 39. Powerade Beogradskog maratona.

Stazu dugu 21 kilometar, ulicama glavnog grada Srbije, na novoj trasi, Kumva je savladao u vremenu 1:00,47. Prethodni najbolji rezultat bio je vlasništvo Kenijca Mvangija iz 2008 – 1:02,51.

Kumva se odvojio od rivala već negde oko desetog kilometra i na kraju stigao do ubedljive pobede. Mesta na postolju su zauzeli njegovi sunarodnici Kenedi Kimutai Kaptila, koji je bio drugi sa rezultatom – 1:02,26, dok je na trećem mestu završio Vinsent Momanji (1:03,07).

Janko Urošević je bio najbolje plasirani takmičar iz Srbije. Osvojio je 10. mesto sa rezultatom 1:13,06.

U konkurenciji dama slavila je Kenijka Valentina Džebet, koja je na 15. kilometru pobegla od jedine rivalke Etiopljanke Lelise Bekele Badese. Trijmfovala je sa rezultatom 1:10;47.

Do ove godine najbolje vreme držala je legendarna Olivera Jevtić – 1:11,41.

Bekele je bila druga sa 1:12;41, a treća Hrvatica Matea Parlov Koštro (1:13,37). Nora Trklja Boca iz Srbije bila je peta u vremenu 1:20;51.

U polumaratonu je učestvovalo 7.500 trkača.

Trasa trke je promenjena u odnosu na prethodne godine, a start i cilj su na Trgu republike.

Danas, od 18 časova na programu je trka na 10 kilometara, dok je start glavnog događa – maratonske trke zakazan za nedelju od osam sati

Prema rečima organizatora očekuje se 14.500 učesnika, od čega 4.500 stranaca iz 79 zemalja sveta.

Ovaj događaj je ujedno test takmičenje i generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. u godini obeležavanja velikog jubileja Beogradskog maratona - 40 godina postojanja.