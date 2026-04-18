-Očekuje nas veoma težak i zahtevan meč. To je kompletan tim, sa mnogo talenta na svim pozicijama, sposoban za igru jedan na jedan… Ipak, prvo moramo da mislimo na utakmicu protiv Ljeide, koja dolazi između i neće biti nimalo laka. Moramo da budemo spremni za utorak - rekao je Paskval.

Trener katalonskog sastava istakao je značaj domaćeg terena, ali nije želeo da unapred upisuje pobedu.

- Veoma je važno što igramo kod kuće i to nam uvek pomaže. Znamo da nas čeka veoma fizički moćan tim i moraćemo da odgovorimo na to. Uspeli smo u tome oba puta do sada, ali nas očekuje veoma težak i zahtevan meč.

Duel je na programu u utorak u 20.45 u Blaugrani, a pobednik će u 2. rundi plej-ina igrati sa poraženim iz meča Panatinaikos - Monako.