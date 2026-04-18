Spektakl, koji mnogi nazivaju "Sportskim Oskarom", održaće se u ponedeljak, 20. aprila, u kultnom zdanju "Palacio de Cibeles" u Madridu.

Novak Đoković, rekorder sa pet osvojenih Laureus statueta za najboljeg sportistu sveta i vlasnik 24 Grend slem titule, udružiće snage sa Ajlin Gu, najodlikovanijom skijašicom slobodnim stilom

-Laureus nagrade zauzimaju posebno mesto u mom srcu. One ne slave samo izvrsnost u sportu, već i moć sporta da napravi razliku u svetu. Čast mi je što sam tokom godina osvojio pet statueta. Uvek je jedinstvena prilika družiti se sa sportistima iz drugih disciplina i upoznati heroje iz Akademije. Prošle godine sam uručio nagradu Mondu Duplantisu, a sada sam oduševljen što ću voditi program sa Ajlin, izuzetnom sportistkinjom koja razume misiju Laureusa - izjavio je Đoković.

Ova odluka predstavlja veliki zaokret za Laureus. Ranijih godina, domaćini ceremonije bile su holivudske zvezde poput Bila Mareja, Endija Garsije, Samjuela L. Džeksona i Benedikta Kamberbača. Prva sportistkinja koja je ikada vodila program bila je Lindzi Von 2025. godine (prema novom formatu), ali će Novak i Ajlin biti prvi tandem sportista u toj ulozi.