Rekord polumaratonske trke je oborila Valentina Džebet, koja je trku završila za sat i 11 minuta, ali... Njoj je pozlilo.

Zbog ekstremnog napora i brzog tempa koji je nametnula, Kenijki je pozlilo odmah po završetku trke. Ona je počela da povraća na samom cilju, vidno iscrpljena, dok su joj medicinske ekipe odmah pritrčale u pomoć. Uprkos muci, uspela je da se oporavi.

Drugo mesto zauzela je Etiopljanka Lelise Bekele Bedasa, koja je trku završila sa vremenom 01:12:41, dok se na treći stepenik pobedničkog postolja popela regionalna zvezda iz Hrvatske, Matea Parlov Koštro. Matea je još jednom potvrdila svoju klasu i završila trku za 01:13:37.

Polumaraton je opravdao očekivanja...