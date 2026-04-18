Pored prestižnih titula i mesta u istoriji, pobednici polumaratonske trke u okviru 39. Beogradskog maratona, Kenijci Fransis Abong Kumva i Valentina Džebet, iz Beograda odlaze i sa značajnim novčanim iznosima.

Zahvaljujući neverovatnim rezultatima na novoj stazi, oboje su uspeli da inkasiraju maksimalne predviđene iznose. Nagradni fond za polumaratonsku trku bio je jasno definisan: za prvo mesto 2000 evra, za drugo 1000, a za treće 750.

Međutim, organizatori su predvideli i poseban podsticaj za najbrže – bonus od 1.000 evra za rušenje rekorda staze. S obzirom na to da su i Kumva i Džebet postavili nova najbolja vremena, njihova ukupna zarada po osobi iznosi 3.000 evra.

Fransis Abong Kumva je deonicu od 21 kilometra istrčao za fascinantnih 1:00,47, čime je ubedljivo nadmašio prethodni rekord Kenijca Mvangija iz 2008. godine (1:02,51). On se odvojio od pratilaca već na desetom kilometru, a iza njega su ostali sunarodnici Kenedi Kimutai Kaptila (zaradio 1.000 evra) i Vinsent Momanji (zaradio 750 evra).

U ženskoj konkurenciji, Valentina Džebet je potvrdila dominaciju kenijskih trkača. Ona je na 15. kilometru slomila otpor Etiopljanke Lelise Bekele Badese i kroz cilj prošla sa vremenom 1:10,47, što je takođe novi rekord trke. Uz pobedničko postolje, i ona je kući ponela ček na 3.000 evra (2.000 za trijumf + 1.000 za rekord).

Ovakvi rezultati i visoki standardi organizacije još jednom su potvrdili da Beogradski maraton iz godine u godinu privlači svetsku elitu, spremnu da pomera granice izdržljivosti na ulicama glavnog grada Srbije.