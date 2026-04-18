Navijačka grupa Real Madrida, "Berzerkersi", uputila je apel vlastima u Madridu da dozvole prisustvo navijača na predstojećim utakmicama četvrtfinala Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Tokom regularnog dela sezone, Real Madrid je bio primoran da odigra domaći meč protiv Hapoela bez publike, jer su nadležni utakmicu ocenili kao visokorizičnu.

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, "Berzerkersi" su poručili da ne žele ponavljanje takvog scenarija.

-Već znamo našeg rivala u četvrtfinalu Evrolige: Hapoel. Nadamo se da će naš klub odlučno braniti svoje interese i interese svih madridskih navijača, i da će insistirati da se meč igra uz prisustvo publike. Potrebno je povući sve moguće poteze. Zahtevamo od Vlade u Madridu da prestane da se bavi politikom i dozvoli nam da uživamo u sportu - stoji u saopštenju.

Serija se igra na tri pobede od pet mečeva, a počinje u utorak, 28. aprila, dok može da se završi u sredu, 13. maja.