U plej-inu će se naći ekipe Panatinaikosa, Monaka, Barselone i Crvene zvezde. Zeleni iz Atine su sedmi, Kneževi su osmi, Katalonci su deveti, a crveno-beli su deseti.

Propozicije su takve, da se prvo sastaju sedmi i osmi tim na tabeli, odnosno deveti i deseti međusobno. Ko pobedi u meču Panatinaikos - Monako, biće sedmi na kraju i ide na Valensiju u plej-ofu.

Sa druge strane, u utorak istovremeno će igrati Barselona - Crvena zvezda, a ko pobedi na tom meču igraće protiv poraženog iz meča Panatinaikos - Monako u petak za konačno osmo mesto, a onda i plej-of seriju sa Olimpijakosom

Čini se da je Zvezda mogla dosta bolje da završi sezonu u Evroligi...