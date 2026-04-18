Igra za Nebrasku, studira psihologiju, a obožava Kaliforniju. Medison Morgan tvrdi:

- Samouverena sam, a imam dve strasti: odbojku i košarku, ali nisam posebno uspešna jer nemam dovoljnu visinu!

Opredelila se za odbojku, no nije joj posebno važno da napreduje pošto je u prvi plan stavila aktivnosti na društvenim mrežama gde se opušta, peva, igra, obilazi svetski poznate plaže i... na neki način izaziva i provocira glasnim razmišljanjima poput:

- Misliš li da mi ovaj odbojkaški dres odgovara?

Ili...

- Hoćeš li me i dalje voleti kada više ne budem mlada i lepa? Pokreće me energija noći, ne krivite me. Treba mi neko da me bolje oseti.

Za sebe kaže:

- Baš sam slatka, a volim kada me zoveš senjorita! Šta ti se najviše sviđa kod mene? Zašto baš moj osmeh? Mlada sam, divlja i slobodna. Slatka mala bebica s mentalitetom mambe!

Za kraj:

- Ocenite moj osmeh od 1 do 10 - kaže dok se slika u dresovima Liverpula, Mančester sitija, Barselone, Arsenala, Lejkersa, NFL timova ili ogrnuta američkom zastavom.

Pratiocima deli i savete:

- Pre nekoliko meseci sam skoro odustala. Bez motivacije, rezultata, samo sam se pojavljivala užasno umorna, Ali, ostala sam dosledna čak i kada je to delovalo besmisleno. Sad me pogledajte! Još uvek nisam tamo gde želim da budem, ali do đavola… ni ja nisam ista! Pouka priče: Samo se pojavi, čak i u najgorim danima. Tu se stvari menjaju. Život je vredan življenja! Samo dobra atmosfera i vibracija.