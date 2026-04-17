Lokateli (28) je član Juventusa od 2021. godine i za to vreme odigrao je 224 utakmice u svim takmičenjima i zabeležio devet golova i 17 asistencija.

- Svi se sećamo kada je Manuel, po dolasku 2021. godine, sa velikim emocijama rekao da je oduvek bio navijač Juventusa. Produžetak saradnje predstavlja prirodan nastavak rasta njegovog liderstva na terenu, nesalomivog crno-belog duha, u potpunom zajedništvu sa vrednostima i ambicijama našeg kluba - rekao je izvršni direktor Juventusa Damijen Komoli.

Italijanski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Milan i Sasuolo.

Juventus se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Serije A sa 60 bodova, a u nedelju će dočekati Bolonju u 33. kolu.