Nekadašnji vozač Formule 1 i brat Mihaela Šumahera, Ralf Šumaher, venčao se u subotu 30. maja sa političarem Etjenom Buske-Kasanjom.

Nakon dve godine veze odlučili su da stupe u brak, a trodnevno slavlje u Sen Tropeu snimale su TV kamere, odnosno na nemačkoj televiziji "Skaj".

Venčanje je poslužilo kao završni čin četvorodelnog dokumentarca „Ralf i Etjen: Kažemo da“.

Slavlje je počelo veče ranije zabavom sa dres-kodom „Svi u belom“, kojoj je prisustvovalo oko sto gostiju, dok je građansko venčanje upriličeno u gradskoj kući. Obojica su odabrali identične tamnoplave kombinacije.

Ralf Šumaher, koji je tokom desetogodišnje karijere u Formuli 1 upisao šest trijumfa, vezu sa francuskim biznismenom i bivšim političarem Etjenom Buske-Kasanjom učinio je javnom 2024. godine, a zajedno su od 2022. Time je ujedno otvoreno progovorio i o svojoj seksualnosti.

Njegova odluka odjeknula je u svetu, gde je postao jedna od retkih javnih figura iz Formule 1 koja otvoreno govori o toj temi. Kako je naveo, nakon toga dobio je veliki broj poruka podrške ljudi koji su mu zahvaljivali jer im je ulio dodatnu hrabrost.

Inače, Šumaheru je kum bio njegov sin iz prvog braka sa Korom Brinkman, David.

