Ko kaže da Lamin Jamal nema devojku? Ima, more, sam ju je predstavio - Ines Garsija.

Nedelju dana pošto su proslavili titulu zajedno s navijačima na ulicama Barselone, na kojoj je baš on užasno uvredio Real, prvaci Španije su se okupili u Kasteljdefelsu - kraju bogatih i slavnih gde vile imaju Mesi, Suarez... - da se za svoju dušu oproste od šampionske 2025/26. Uz supruge, devojke, partnerke... Ili solo.

Jamal je, dakle, tu svečanu priliku iskoristio da zvanično pokaže novu devojku o kojoj se pričalo danima. Mladi superstar, koji tek gazi prvu godinu punoletstva, prošetao je crvenim tepihom ispred restorana u crnoj jakni i crnim pantalonama, dok je influenserka blistala u dugoj haljini, takođe crnoj.

Španac poreklom iz Maroka (po ocu) i Ekvatorijalne Gvineje (majka), pored okupljenih znatiželjnika, pokazao je i saigračima i treneru 21-godišnju Andalužanku. A nedavno su oboje poricali da su u vezi, iako su ih paparaci snimili kako šetaju obalom na grčkom ostrvu Zakintos. Pritom, lepojka iz Sevilje je snimke na Tiktok nalogu - ima pola miliona pratilaca - objavljivala baš iz Laminove kuće. Sve je to sad prošlost. Kao i priča da je imao romansu s lepoticom iz Engleske.

Trenutno povređenom fudbaleru ovo je prva zvanična veza posle raskida s argentinskom reperkom Niki Nikol, s kojom je raskinuo nekako s početka sezone.

Jamal će propustiti (veći) deo uvodne faze Mundijala na kojem će „furija“ biti favorit za titulu uz Francusku, Englesku, Brazil, Argentinu... Povreda lože još nije sanirana, pa se Španci nadaju da neće biti na raspolaganju selektoru samo protiv Zelenortskih Ostrva, eventualno i protiv Saudijske Arabije. Derbi grupe s Urugvajem trebalo bi da odigra.