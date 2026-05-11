Fudbaleri Barselone odbranili su titulu prvaka Španije. Katalonci su u 35. kolu pobedili Real Madrid sa 2:0 i tako i matematički obezbedili novu titulu, 29. u klupskoj istoriji, usput nanevši još jedan bolan udarac najvećem rivalu.

Igrači Barse su dan kasnije na ulicama grada proslavili titulu, a u centru pažnje je bio Lamin Jamal.

Iako je sinoćni "El Klasiko" propustio zbog povrede, mladi Španac je pravio feštu na krovu šampionskog autobusa.

Na društvenim mrežama se munjevitom brzinom pojavio snimak na kom Jamal "đuska" uz dres na čijoj poleđini piše "Thanks God i am not a Madridista", ili u prevodu, "Hvala bogu što nisam Madridista".

Jamalu je ovo već treća titula prvaka Španije, pa je tako sa samo 19 godina nadmašio učinak Kristijana Ronalda, koji je za devet godina u Real Madridu samo dva puta bio šampion ove zemlje.