Košarkaši Crvene zvezde gostuju Cedevita Olimpiji u drugoj utakmici četvrtfinale serije ABA lige. Crveno-beli su dobili prvi meč u "Pioniru", pa će u Ljubljani pokušati da izbore plasman u polufinale i zakažu okršaj sa Partizanom, koji je sa 2:0 u seriji pobedio Bosnu.

Pred meč u "Stožicama" se oglasio trener slovenačkog tima Zvezdan Mitrović. Iskusni stručnjak je istakao da se nada novoj pobedi protiv tima Saše Obradovića.

- Moramo da pokušamo da prikažemo pre svega bolju odbrambenu partiju nego u Beogradu na prvoj utakmici. U napadu je ta utakmica bila sasvim na solidnom nivou. Svesni smo protiv koga igramo i kakav kvalitet je sa druge strane. Na praktično svim pozicijama imamo manjak i u visini i u fizičkoj snazi, ali momci su spremni za borbu. Očekujem pravu, poštenu i borbenu utakmicu. Nadam se da će doći i naši navijači da nas podrže, da nas bodre i daju nam dodatnu energiju koja nam je na ovakvim mečevima neophodna - započeo je Mitrović i dodao:

- Ako želimo da pobedimo Crvena zvezda, moraćemo da igramo iznad svojih mogućnosti, iznad svog uobičajenog nivoa. Protiv njih smo ovde već ostvarili važnu pobedu i voleo bih da to uspemo da ponovimo i da seriju još ne završimo. Videli ste kakve je šuteve pogađao Nvorа. To su bili teški šutevi sa sedam metara, preko ruke, zaista vrhunska i majstorska rešenja. Za ovakvu utakmicu protiv takvog tima, mora i kod nas neko da pogodi neki izuzetan koš, uloži dodatni napor i doprinese kojim skokom više. Nastavio je u istom ritmu.