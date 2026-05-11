Košarkaši Crvene zvezde gostuju Cedevita Olimpiji u drugoj utakmici četvrtfinale serije ABA lige. Crveno-beli su dobili prvi meč u "Pioniru", pa će u Ljubljani pokušati da izbore plasman u polufinale i zakažu okršaj sa Partizanom, koji je sa 2:0 u seriji pobedio Bosnu.
Pred meč u "Stožicama" se oglasio trener slovenačkog tima Zvezdan Mitrović. Iskusni stručnjak je istakao da se nada novoj pobedi protiv tima Saše Obradovića.
- Moramo da pokušamo da prikažemo pre svega bolju odbrambenu partiju nego u Beogradu na prvoj utakmici. U napadu je ta utakmica bila sasvim na solidnom nivou. Svesni smo protiv koga igramo i kakav kvalitet je sa druge strane. Na praktično svim pozicijama imamo manjak i u visini i u fizičkoj snazi, ali momci su spremni za borbu. Očekujem pravu, poštenu i borbenu utakmicu. Nadam se da će doći i naši navijači da nas podrže, da nas bodre i daju nam dodatnu energiju koja nam je na ovakvim mečevima neophodna - započeo je Mitrović i dodao:
- Ako želimo da pobedimo Crvena zvezda, moraćemo da igramo iznad svojih mogućnosti, iznad svog uobičajenog nivoa. Protiv njih smo ovde već ostvarili važnu pobedu i voleo bih da to uspemo da ponovimo i da seriju još ne završimo. Videli ste kakve je šuteve pogađao Nvorа. To su bili teški šutevi sa sedam metara, preko ruke, zaista vrhunska i majstorska rešenja. Za ovakvu utakmicu protiv takvog tima, mora i kod nas neko da pogodi neki izuzetan koš, uloži dodatni napor i doprinese kojim skokom više.
Nastavio je u istom ritmu.
- Uvek naglašavam da je protiv tako atletskih igrača veoma teško igrati, a upravo su skokovi u napadu u određenim trenucima bili i presudan faktor. Pripremali smo se sasvim normalno, uspeli smo i malo da se odmorimo. Odigrali smo utakmicu domaćeg prvenstva, a osim toga nije bilo nikakvih posebnih priprema. U ponedeljak smo odradili deo treninga, a u utorak pre podne nas očekuje još nekoliko završnih detalja i to je to - zaključio je Mitrović.
Utakmica u Ljubljani je na programu u utorak od 19 časova.
