Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Cedevita Olimpiju na startu četvrtfinalne serije ABA lige. Utakmica je na programu u četvrtak od 18 časova i 30 minuta, a svoje utiske je izneo trener ljubljanske ekipe Zvezdan Mitrović.

Mitrović je istakao da se njegov tim nalazi u "specifičnim" okolnostima, s obzirom da je poslednju utakmicu odigrao 19. aprila.

- Seriju protiv Crvene zvezde počinjemo u nešto specifičnim okolnostima. Poslednju utakmicu smo odigrali 19. aprila, tako da smo već duže vreme bez takmičarskog ritma. U tom periodu nažalost nismo uspeli da odigramo ni pripremne utakmice, jer sve ekipe nastupaju u domaćim prvenstvima, zbog čega nismo našli odgovarajuće protivnike. Treninzi su tako uglavnom bili interno, među nama, i mogu reći da smo u određenom smislu ponovo prošli kraći pripremni period - rekao je trener sezone u ABA ligi i dodao:

- Crvena zvezda je izuzetno kvalitetna, evroligaška ekipa sa visokim ambicijama i budžetom. U poslednjih nekoliko dana suočavaju se sa određenim izazovima, što će ih verovatno dodatno motivisati za kvalitetan nastup. U seriju ulazimo rasterećeno, ali istovremeno fokusirano. Dobro poznajemo njihove kvalitete, ali smo svesni i sopstvenih prilika. Naš cilj će biti da ih prepoznamo i što bolje iskoristimo. Očekujemo da će nastupiti u najjačem sastavu, tako da nas očekuje zahtevan, ali i motivaciono veoma zanimljiv izazov.

Svoje utiske je izneo i Jaka Blažič.

- U četvrtfinalu nas očekuje veoma dobra ekipa Crvene zvezde, koja se ove sezone pokazala i u Evroligi, gde je bila korak do plasmana među osam najboljih timova. Tim raspolaže ogromnim talentom i ima lepo popunjene pozicije. Na obe strane terena igraju agresivnu košarku. Sigurno je da se radi o ekipi koja pretenduje na titulu šampiona ABA lige, a naš zadatak je da joj se odlučno suprotstavimo i, ako se ukaže prilika, i iznenadimo je. Očekuje nas veliki izazov, posebno na njihovom parketu. Očekujemo veoma agresivnu igru naših protivnika i na to se u poslednje vreme i pripremamo. Veoma smo motivisani, jer se borimo za mesto u polufinalu - zaključio je Blažič