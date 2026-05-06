Samo jedan meč nas deli od finala Lige šampiona, a reč je o duelu koji je već u prvih 90 minuta pomerio granice. Naime, Bajern će večeras od 21 čas ugostiti Pari Sen Žermen, nakon što su Parižani u spektakularnoj utakmici slavili sa 5:4 i stekli minimalnu prednost pred drugi susret.

Prvi okršaj u Parizu doneo je pravu goleadu i pokazao sav napadački potencijal oba tima. PSŽ je u jednom trenutku imao i ubedljiviju prednost, ali se Bajern brzinom munje vratio neizvesnost u dvomeč i stavio svima do znanja da borba za finale tek počinje.

Bavarci sada imaju zadatak da pred domaćom publikom nadoknade zaostatak i izbore plasman u finale. Iako statistika ne ide u njihovu korist kada izgube prvi meč polufinala, forma na domaćem terenu i ofanzivna moć daju razloga za optimizam. Posebno brine defanziva, ali napad predvođen Kejnom i raspoloženim ofanzivcima garantuje da će domaćin igrati na gol više.

Sa druge strane, PSŽ dolazi sa prednošću, ali i svestan da posao još nije završen. Ekipa Luisa Enrikea je pokazala izuzetnu efikasnost u prvom meču, a serija dobrih rezultata na gostovanjima dodatno podiže samopouzdanje Svetaca. Njihov napad deluje nezaustavljivo kada uhvati ritam, ali će večeras biti na velikom testu protiv jednog od najofanzivnijih timova u Evropi.

Izostanak pojedinih igrača bi mogao da utiče na balans u igri gostiju, ali širina rostera i kvalitet u završnici ih i dalje čine izuzetno opasnim rivalom. Potreban je samo jedan trenutak inspiracije da preokrenu tok utakmice u svoju korist.

Sve ukazuje na još jedan otvoren i efikasan meč, gde će tempo, realizacija i koncentracija u odbrani igrati ključnu ulogu. Bajern mora da napadne, dok PSŽ ima prednost, a upravo takva postavka nam garantuje još jednu evropsku noć za pamćenje.

