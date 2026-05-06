Pokušaji Šeja Gildžusa-Aleksandera da iznudi faul u svakom napadu postaju preterani.

Aktuelni MVP NBA lige je u susretu Oklahome i LA Lejkersa (108:90) naročito insistirao na tome.

Toliko je postalo očigledno, pre svega negledljivo, da su navijači napravili kompilaciju "flopova" beka Tandera.

Šej je prvi put u sezoni meč završio sa manje od 20 poena, imajući 18 na svom kontu.

Koliko je pokušavao da iznuđuje faulove, nije baš mnogo puta izlazio na liniju penala. Tek tri puta, a ubacio je dva.

Šej ove sezone ima prosek od 31,1 poena, 6,6 asistencija i 4,3 skoka.