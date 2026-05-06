Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba crveno-belih Vladimir Cvetković preminuo je u 85. godini. Čovek koji je bio sinonim za Zvezdu vršio je više funkcija u fudbalskom i košarkaškom klubu.

Na proslavi 70 godina postojanja SD Crvena zvezda Vladimir Cvetković je dobio zlatnu značku za celokupni doprinos i tom prilikom je zahvaljujući se u ime svih dobitnika nagrada održao jedan od najemotivnijih i najlegendarnijih govora:

- Posebna mi je čast da u ime ovakvih sportista i povodom ove nagrade mogu da se zahvalim Crvenoj zvezdi što nam je omogućila da kao njeni članovi doživimo najbolje trenutke svojih karijera - ali i naših života... ...Ima trenutaka kada stvarnost nadmaši najlepše snove. Kao mladi jednog dana sanjamo da postanemo deo Zvezde. Onda dođe trenutak kada obučeš crveno beli dres i počneš da trčiš, plivaš, skačeš, daješ koševe živiš i radiš u svojoj Zvezdi. I onda pri kraju svog sportskog života doživiš to da onaj san iz detinjstva bude smešan u odnosu na stvarnost. I na kraju Zvezda ti kaže hvala. Zvezdo hvala ti što postojiš.