Crvena zvezda će na leto gotovo izvesno ostati bez Kodija Milera-Mekintajera. Sjajni plejmejker će najverovatnije nastaviti karijeru u Olimpijakosu, a klub sa Malog Kalemegdana je več pronašao njegovu zamenu.
U pitanju je član Hapoela Kris Džons, kome su crveno-beli navodno već poslali ponudu, koja nije jedina, pošto su se pojavile nove informacije.
- Džons je na raskrsnici, ima tri ponude na stolu. Jedna je od Zvezde, iz inostranstva je stigla priča da je 1,5 miliona dolara za prvu i nešto više za sledeću, ali to navodno nisu tačne informacije. Za njega postoji još zainteresovanih strana. U igri je još jedan evroligaški klub iz gornjeg doma čije ime se čuva u tajnosti - navodi Mozzart sport.
Prema njihovim informacijama Džouns je odbio i dve dosadašnje ponude za produžetak saradnje sa klubom iz Tel Aviva. Vlasnik kluba Ofer Janaj poslao je i treću i čeka se njegov odgovor.
- Zvezda ima svoje adute za dovođenje Džounsa. Pored navijačke baze i takmičarski izazovnog okruženja važan faktor može da bude i prisustvo dvojice nekadašnjih saigrača iz Valensije - Semija Odželeja i Hasijela Rivera. Takođe, dobro poznaje i Čimu Monekea, Tajsona Kartera i Nikolu Kalinića iz Španije - stoji u tekstu.
Džons ove sezone prosečno beleži 9,8 poena, 4,3 asistencije i 1,9 skokova po utakmici. Trenutno sa Hapoelom igra plej-of seriju protiv Real Madrida i njegov tim je dobio treću utakmicu, pa je smanjio na 2:1 i tako ostao u igri. Naredni susret je na programu u četvrtak.
Komentari (0)