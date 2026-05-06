Crvena zvezda će na leto gotovo izvesno ostati bez Kodija Milera-Mekintajera. Sjajni plejmejker će najverovatnije nastaviti karijeru u Olimpijakosu, a klub sa Malog Kalemegdana je več pronašao njegovu zamenu.

U pitanju je član Hapoela Kris Džons, kome su crveno-beli navodno već poslali ponudu, koja nije jedina, pošto su se pojavile nove informacije.

- Džons je na raskrsnici, ima tri ponude na stolu. Jedna je od Zvezde, iz inostranstva je stigla priča da je 1,5 miliona dolara za prvu i nešto više za sledeću, ali to navodno nisu tačne informacije. Za njega postoji još zainteresovanih strana. U igri je još jedan evroligaški klub iz gornjeg doma čije ime se čuva u tajnosti - navodi Mozzart sport.

Prema njihovim informacijama Džouns je odbio i dve dosadašnje ponude za produžetak saradnje sa klubom iz Tel Aviva. Vlasnik kluba Ofer Janaj poslao je i treću i čeka se njegov odgovor.