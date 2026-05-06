Vlasnik Hapoela Ofer Janaj kritikovao je Real Madrid posle meča u Bugarskoj.

Tim iz Tel Aviva je slavio u Botevgradu u trećoj utakmici plej-ofa Evrolige rezultatom 76:69 i tako smanjio na 2:1 u seriji.

Janaj je objavio fotografiju na kojoj se vidi kako se delegacija španskog tima odjavljuje iz hotela uoči meča. Dakle, Madriđani su bili ubeđeni da će završiti posao već u trećem meču, ali se to nije desilo.

- Odjavljivanje pre utakmice nije dobra ideja kad igrate protiv Hapoela - napisao je Janaj.

Četvrta utakmica je na programu u četvrtak u 20 časova, a ostaje da se vidi da li će Hapoel vratiti seriju u Madrid, ili će Real čekirati kartu za fajnal-for u Atini.