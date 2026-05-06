Arina Sabalenka je osula paljbu i najavila bojkot grend slem turnira ukoliko se ne poboljšaju zarade koje igrači dobijaju.

Beloruskinja ne krije nezadovoljstvo zbog toga što od ukupnog nagradnog fonda najmanje novca ide onima koji su za to najzaslužniji.

- Apsolutno, kad vidite brojke i iznose koje igrači dobijaju. Osećam se kao da mi pravimo predstavu. Osećam kao da bez nas ne bi bilo turnira i zabave. Zaista verujem da zaslužujemo veći procenat. Šta mogu da kažem? Jednostavno se nadam da će svi pregovori koje vodimo, u nekom trenutku, dovesti do prave odluke, do rešenja koji zadovoljava sve - rekla je Sabalenka, pa dodala:

- Mislim da ćemo ga u nekom trenutku bojkotovati. Osećam da će to biti jedini način da se, na neki način, borimo za naša prava.

Sada je dobila i podršku koleginica iz vrha, pošto su Elena Ribakina i Koko Gof stale na njenu stranu.

- Ako većina nas bojkotuje i ne igra naravno da sam za to. Ne govorim samo o grend slemovima, već o nagradnim fondovima. Mnogi ljudi ne shvataju koliko su veliki porezi. Dosta novca odlazi baš na porez - rekla je Ribakina u Rimu.

Sličnu izjavu dala je i Amerikanka koja je podržala belorusku teniserku.