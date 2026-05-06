Arina Sabalenka je osula paljbu i najavila bojkot grend slem turnira ukoliko se ne poboljšaju zarade koje igrači dobijaju.
Beloruskinja ne krije nezadovoljstvo zbog toga što od ukupnog nagradnog fonda najmanje novca ide onima koji su za to najzaslužniji.
- Apsolutno, kad vidite brojke i iznose koje igrači dobijaju. Osećam se kao da mi pravimo predstavu. Osećam kao da bez nas ne bi bilo turnira i zabave. Zaista verujem da zaslužujemo veći procenat. Šta mogu da kažem? Jednostavno se nadam da će svi pregovori koje vodimo, u nekom trenutku, dovesti do prave odluke, do rešenja koji zadovoljava sve - rekla je Sabalenka, pa dodala:
Sada je dobila i podršku koleginica iz vrha, pošto su Elena Ribakina i Koko Gof stale na njenu stranu.
- Ako većina nas bojkotuje i ne igra naravno da sam za to. Ne govorim samo o grend slemovima, već o nagradnim fondovima. Mnogi ljudi ne shvataju koliko su veliki porezi. Dosta novca odlazi baš na porez - rekla je Ribakina u Rimu.
Sličnu izjavu dala je i Amerikanka koja je podržala belorusku teniserku.
- Videla sam to i u drugim sportovima, potrebno je zajedništvo, moramo da radimo zajedno. Potreban je konsenzus oko toga šta svi zajedno treba da radimo, posebno nižerangirani igrači. Želim da ostavim sport u boljem stanju nego što je bio kada sam počela da se bavim tenisom. Ako svi radimo zajedno i da sarađujemo onda mogu 100 odsto da vidim bojkot kao jedno od rešenja - zaključila je Gof.
Ostaje da se vidi da li će najbolje svetske teniserke bojkovtovati najveće turnire. Jedno je sigurno, svet tenisa je ozbiljno uzdrman.
