Legendarni teniser iz Čilea, Marselo Rios (50), našao se u centru pravog skandala, pošto je snimljen u vidno alkoholisanom stanju kada je izbačen iz poznatog noćnog kluba "Taringa" u Vitakuri.

Bivši prvi teniser sveta nije samovoljno napustio lokal, već su morali da intervenišu i pripadnici čileanske policije kada je eksalirala čitava sitacija.

Prema rečima novinarke Sesilije Gutijerez, incident je počeo burnom raspravom između Riosa i njegove partnerke.

- Marselo Rios je bio u poznatom objektu sa ženom koja mu je očigledno partnerka i počeli su da se svađaju. Rasprava je postajala sve žustrija, podigli su ton, a ljudi koji su se našli na licu mesta prvo su pozvali opštinsko obezbeđenje, a potom i policiju. Policija je stigla i preuzela kontrolu nad situacijom, srećom, incident nije dalje eskalirao - prenela je Gutijerezova.

Nakon što su snimci i vesti o incidentu preplavili medije, Rios se oglasio putem društvenih mreža, ne pokušavajući da demantuje događaj. Čileanac je bio iskren i uputio je javno izvinjenje svima koje je uvredio.

- Veoma mi je žao zbog onoga što se sinoć dogodilo u klubu Taringa. Istina je da sam popio previše i želim da se izvinim ljudima koje sam možda uvredio u samom klubu, kao i svojoj devojci. Ne želim da sve lepe stvari koje smo izgradili budu ukaljane mojim glupim postupcima - napisao je čovek koji je 1998. godine vladao svetskim tenisom.

Marselo Rios je ostao upamćen kao jedan od najtalentovanijih, ali i najkontroverznijih tenisera u istoriji. Tokom 1998. godine proveo je šest nedelja na prvom mestu ATP liste, a karijeru je završio 2004. godine sa 18 osvojenih titula u singlu, uključujući pet Masters 1000 turnira i jedan Grend slem kup.