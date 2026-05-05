Organizatori turnira WTA 1000 i Mastersa u Madridu primili su tada brojne kritike igrača i javnosti iz bizarnog razloga! Problem je pre tri godine nastao zbog veličine torti koje su dodeljivane teniserima nakon pobeda.

Karlos Alkaraz i Arina Sabalenka su slavili rođendan, a onda... Umesto da dobiju isto torte, Španac je dobio ogromnu, a Sabalenka malu:

I sada im je sigurno drago, što rođendane ne slave kod njih na turniru.

Ove godine pobedio Janik Siner, dok je Marta Kostjuk slavila u ženskoj konkurenciji.

Neverovato je da se takav propust desi...