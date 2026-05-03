Povreda Karlosa Alkaraza je tema broj jedan u svetu tenisa.

Španski teniser već neko vreme ima problem sa zglobom desne ruke, zbog čega je morao da odustane od Rolan Garosa. Drugi reket sveta se najpre povukao sa turnira u Barseloni, a onda je preskočio Mastersu u Madridu.

Već tada je postojala ozbiljna zabrinutost oko toga da li će biti spreman za drugi grend slem sezone, a onda se desio najgori scenario. Alkaraz je morao da otkaže nastup u Bulunjskoj šumi gde je prethodne dve sezone osvajao titulu.

O njegovoj povredi je govorio nekadašnji britanski teniser Greg Rusedski.

- Malo je uznemirujuće, pošto će propustiti Pariz, što znači još dve nedelje odsustva, čime je njegov ukupni broj odsustva dostigao četiri i po nedelje zbog povrede - kaže Rusedski.

Među navijačima vlada strepnja oko toga da li će Alkaraz biti spreman za Vimbldon.

- Hoće li imati dovoljno vremena, tri nedelje kasnije, da se pripremi za Vimbldon? Nadajmo se da će se vratiti za sezonu na travi, ali ovo postavlja mnogo pitanja. Nadajmo se da će do druge nedelje u Parizu već povratiti ritam. Kada igrate na šljaci, razmene su duge i produžene, za razliku od trave. Malo je kraće. Ali je i malo intenzivnije - ističe Rusedski.