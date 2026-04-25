Španski teniser Karlos Alkaraz prolazi kroz jako težak trenutak. Zbog povrede ručnog zgloba ruke primoran je da odustane od mastersa u Rimu, kao i od Rolan Garosa.

Karlitos se ranije povukao sa turnira u Barseloni, a potom i u Madridu, pre nego što je saopštio da će pauza biti duža.

Sada se oglasio Alkarazov kondicioni trener Alberto Ljedo Kiles.

- Teški trenuci su takođe deo putovanja. Kad se na vašem putu pojavi prepreka, imate dve opcije: da je pustite da vas obori ili da je iskoristite. Mi smo izabrali drugu opciju. Ovaj period će nam omogućiti da radimo na onome što prođe nezapaženo kada se takmičimo. Vratićemo se motivisaniji i jači nego ikad - napisao je Ljedo Kiles.